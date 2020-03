EAU : SERIGNE MBAYE THIAM ANNONCE UN PROGRAMME D’URGENCE POUR TOUBA

La ville de Touba (centre) va bénéficier d’un programme d’urgence dont le but est d’améliorer son approvisionnement en eau, a annoncé le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, mardi, à Diourbel (centre).





Lors d’une réunion d’évaluation consacrée à la distribution de l’eau à Touba, ville la plus peuplée du pays après Dakar, M. Thiam a estimé le coût de ce programme à 2,278 milliards de francs CFA.



Il a rappelé avoir demandé en 2019 aux autorités administratives de la région de Diourbel de faire l’évaluation de la distribution de l’eau et de l’assainissement à Touba, ce qui a conduit à l’élaboration de ce programme d’urgence.



Selon M. Thiam, 1,5 milliard de francs CFA, soit un peu plus de la moitié du financement nécessaire à ce programme, est déjà disponible, ce qui a permis de lancer les appels d’offres en vue de la construction des ouvrages hydrauliques.



Concernant la qualité de l’eau à Mbacké, ville située près de Touba, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement dit avoir rencontré les députés de ladite commune et les responsables des services concernés au sein de son ministère.



Une ‘’étude’’ sera menée pour améliorer l’approvisionnement en eau à Mbacké, a-t-il promis.



‘’La société Sen’Eau a proposé une solution pour régler la question. Cette proposition sera étudiée par la SONES (Société nationale des eaux du Sénégal). Une évaluation financière sera faite’’, a assuré Serigne Mbaye Thiam.





































