EL HADJ DIOUF S’ENGAGE À APPORTER SON AIDE AU FOOTBALL BÉNINOIS

Le double Ballon d’or africain, El Hadj Diouf, a promis d’apporter son soutien et son carnet d’adresses au Bénin où il a séjourné récemment, annoncent des médias de ce pays.



‘’Je suis là pour apporter au peuple béninois mon expérience et mon carnet d’adresses’’, a dit l’ancien attaquant sénégalais.



El Hadj Diouf, nommé récemment conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), était au Bénin à l’invitation du ministre des Sports de ce pays ouest-africain, Oswald Homéky.



‘’Je suis revenu au Bénin pour encourager et féliciter le ministre des Sports et le peuple béninois pour la performance des Écureuils à la CAN Egypte 2019’’, a dit l’ancien joueur de Liverpool (élite anglaise).



‘’Le Bénin a surpris tout le monde en mettant la barre haut. Le plus dur reste à faire. Le peuple sera plus exigeant, les journalistes aussi’’, a souligné l’ancien attaquant des Lions du Sénégal.



Il affirme que ‘’les joueurs doivent être plus exigeants envers eux-mêmes et aller plus loin lors des prochaines éditions’’.



Le voyage de Diouf au Bénin a eu lieu à la suite de celui, dans le même pays, d’une autre légende africaine du football, Samuel Eto’o, selon des médias béninois.



Oswald Homéky, cité par les mêmes sources, a déclaré vouloir ‘’associer et impliquer les légendes africaines’’ dans ce qu’il fait dans son pays. ‘’Nous n’avons pas manqué de lui présenter le programme qui est en cours au Bénin, pour lequel nous demandons, dans la mesure du possible, son accompagnement (…) comme nous l’avions fait avec d’autres légendes, d’autres institutions, d’autres organismes.’’

































aps