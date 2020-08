EN SOUTIEN AU SYTJUST, "AND GUEUSSEUM" BAT LE RAPPEL DES TROUPES

Risque d’étincelles dans le climat social. Après l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), le Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) a un autre soutien de taille. Il s’agit de l’Alliance des syndicats autonomes de la Santé (ASAS)/ "And Guesseum", qui lui exprime sa solidarité, invitant tous les autres syndicats à se rallier à la cause du SYTJUST.



Dans sa motion de soutien, "And Gueusseum" rappelle à la classe syndicale que l’heure de la remobilisation a sonné. Car, après avoir abrogé des décrets matérialisant des accords réalistes et réalisables, signés entre gouvernements et syndicat (SYTJUST), que pourrait-on attendre des autres revendications de la part de ce gouvernement. Ce fait inédit nous rappelle le décret 2016, portant statut du personnel des Établissements publics de santé (EPS), signé à la suite de treize années de lutte (2003-2016) du SUTSAS qui ne connait aucun début d’application tout comme l’allongement de l’âge à la retraite de 65 ans dont les vaillants et indispensables paramédicaux sont excluent", motivent Mballo Dia Thiam, Sidya Ndiaye et compagnie.



« A partir du moment où il y a un silence qui est observé, du côté du ministre de la Justice, nous avons engagé toutes les forces de l’UNSAS dans la bataille, elles vont toutes entrer dans la bataille. Nous allons enclencher une action d’envergure pour pouvoir faire aboutir la revendication et la plus courte possible, mais la plus prégnante aussi. Nous allons paralyser tous les secteurs pour que la revendication aboutisse », martelait dernièrement Mademba Sock, le Secrétaire général de l’UNSAS.