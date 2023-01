EQUIPE DE FRANCE : DIDIER DESCHAMPS PROLONGÉ JUSQU'EN 2026

Il n'y avait pas de bras de fer, juste un désaccord sur la durée de la prolongation. Il a finalement été levé plus rapidement que prévu. Alors que Noël Le Graët annonçait que le cas du sélectionneur serait réglé après le Comex de vendredi et l'Assemblée générale de samedi, l'annonce a été faite en milieu de matinée. Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France. Et pour quatre ans, jusqu'en juin 2026. Ce qui correspond à la durée souhaitée par l'actuel sélectionneur des Bleus. NLG, président de la FFF, préconisait une prolongation de deux années. DD a donc eu gain de cause.



Fort de son parcours avec l'équipe de France, qu'il a menée jusqu'en finale de la Coupe du monde 2022, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille désirait un contrat long, qui le menerait jusqu'au Mondial 2026, organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Il a été entendu par Noël Le Graët, dont le bail à la tête de la FFF court jusqu'en 2024. Guy Stéphan, son adjoint, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de but, et Cyril Moine, préparateur physique, restent dans son staff.



QUATORZE ANS DE RÈGNE ?

Didier Deschamps est arrivé à la tête des Bleus en 2012 et il est d'ores et déjà le sélectionneur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France puisqu'il a dirigé la sélection à 139 reprises, pour 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites. A son actif, un titre de champion du monde en 2018, deux finales d'Euro, en 2016, et de Coupe du monde, en décembre dernier. L'ancien capitaine des Bleus a également remporté la Ligue des Nations en 2021. 2021, année de son seul gros échec de sélectionneur, alors qu'il avait été éliminé en huitièmes de finale du Championnat d'Europe, par la Suisse (3-3, 5 tab à 4). S'il va au bout de son bail, il sera resté quatorze années à la tête de l'équipe de France.



S'il n'avait pas été prolongé par la FFF, son successeur désigné semblait être Zinédine Zidane. Sans club depuis l'été 2021, l'ancien numéro 10 des Bleus devra patienter encore un peu avant d'assouvir son rêve de prendre les rênes de l'équipe de France.