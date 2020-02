EVASION À LA SECTION DE RECHERCHES : KARBALLA ACTIVEMNT RECHERCHÉ

Assane Fall dit ’’Karbala’’, un des présumés violeurs de l’employée d’EDK, s’est évadé de la Section de recherches (SR) de la Gendarmerie de Colobane. Selon L’Observateur, qui donne l’information, il a profité, samedi dernier, d’un moment d’inattention des pandores pour se faire la malle. Ce, alors qu’il se trouvait en compagnie de ses codétenus dans une cellule. Alors qu’il était en garde-à-vue, ’’Karbala’’ a réussi à franchir toutes les portes de l’immense caserne Samba Diéry Diallo de la Gendarmerie de Colobane. Avant de se dissiper dans la nature.



L’homme est activement recherché



’’Karballa’’ et Daouda Diop alias ’’Bathie’’ ont été arrêtés suite à 2 plaintes déposées par des jeunes filles pour viol dans le périmètre de Keur Massar. L’une d’elles, âgée de 25 ans, et employée d’EDK, violée le 26 janvier, a saisi la Brigade de la Gendarmerie de Faidherbe. La seconde est une infirmière de l’hôpital Principal violée le 12 février. Confrontées à la bande, elles ont formellement identifié leurs violeurs. La géolocalisation des portables des victimes a abouti à l’arrestation de ’’Karballa’’ et ’’Bathie’’. Ce dernier, et une autre personne, ont été placés sous mandat de dépôt hier mardi, 18 février.