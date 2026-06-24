EXCLUSIF- Suite et pas fin Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Un énième amant du chanteur Djiby Dramé arrêté par la Br de Keur Massar...Feu Aziz Dabala cité..

Sans tambour ni trompette, et sous la supervision du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye (Saliou Dicko), les perspicaces pandores de la brigade de recherches de Keur Massar continuent d'investiguer sur l'esclandre des gays que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.



Aux dernières nouvelles, les enquêteurs de cette unité de la maréchaussée ont, discrètement, mis le grappin sur un individu qui, "cuisiné" (auditionné sur procès verbaux ), est passé à table.



Dans ses effarants aveux, il reconnait être au nombre des amants du chanteur Djiby Dramé également tombé dans le cadre de l'enquête enclenchée concernant aussi l'animateur Pape Cheikh Diallo entre autres poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d'autruiBlanchiment de capitaux..



Pis, le fameux amant de Djiby Dramé a déclaré avoir eu maints ébats sexuels avec le défunt danseur Aziz Dabala.



L'enquête se poursuit...





Dakarposte y reviendra avec une ébauche de détails !