EXCUSIF ! Le nouveau Roi des Arènes se rend chez son ami Marcel Diagne (images )

Le tombeur du B 52 de Mbour a quitté cet après midi sa niche de Mbao. Et, c'est pour rendre une visite de courtoisie au Pdg de SEMER GROUP INVESTMENT. Accompagné de quelques membres de son staff, Eumeu Sene s'est rendu chez Diene Marcel Diagne.



Selon les radars de dakarposte, l'enfant prodige de Djilass "a promis d'appuyer encore son ami et frère chef de file de l'écurie Tye Shinger".

Pour toute réponse, le désormais King de la lutte avec frappe Sénégalaise s'est confondu en remerciements, non sans rappeler son compagnonnage, jusque-là inconnu du grand public, avec Marcel. Qui, dira t'il l'a de tous temps tendu la perche, "sans bruit" , pour le paraphraser.

La rencontre s'est terminée par une prière.

A noter que l'ex ministre sous Wade , Mme Aminata Lo était présente.