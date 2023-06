EXPLOSION À PARIS: GÉRALD DARMANIN ANNONCE 37 BLESSÉS DONT 4 EN URGENCE ABSOLUE

Darmanin "annonce 33 blessés en urgence relative et 4 blessés en urgence absolue aux pronostics vitaux engagés"





Gérald Darmanin a annoncé "33 blessés en urgence relative et 4 blessés en urgence absolue aux pronostics vitaux engagés" après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble dans le cinquième arrondissement de Paris.



Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'"il est possible que nous retrouvions cette nuit des corps ou des personnes vivantes", saluant la "mobilisation" des secours après l'explosion dans le cinquième arrondissement.



Selon Gérald Darmanin des chiens ont "marqué" le possible emplacement de victimes sous les décombres.



En outre, plusieurs riverains de la rue Saint-Jacques ont reçu l'autorisation de récupérer certains effets personnels chez eux, quelques heures après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble dans cette même rue, a constaté BFMTV sur place.



Il nous revient que le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "blessures involontaires entraînant plus de 3 mois d'incapacité de travail par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité".



La procureure de la République a expliqué cette qualification pour l'incident du 5e arrondissement.