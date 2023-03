Échanges de civilités- Quand le Premier Ministre, Amadou Ba, présentant ses condoléances à la famille de feu Palla Samb, rencontre Khalifa Sall... (IMAGES)

Présenter ses condoléances aux proches du défunt et les inciter à patienter et à accepter les décrets d'Allah, exalté soit-Il, et le destin est une Sunna prophétique. Ce qu'a certainement compris l'actuel chef du gouvernement du Sénégal.

En effet, le Premier Ministre Amadou Bâ a effectué, ce vendredi , une série de visites de condoléances à Dakar.





Il nous revient qu'en compagnie du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, le Pm s'est d’abord rendu avec sa délégation au domicile de Me Ousmane Séye, pour présenter ses condoléances à la famille du défunt avec qui, il entretenait des rapports très fraternels.



Ensuite, la délégation s’est dirigée à la zone B chez le défunt maire Palla Samb.

Sur place, le circonspect Pm Amadou Ba a été accueilli par l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, leader et proche du défunt.



Les deux hommes ont eu des moments de discussions très chaleureux devant la famille. En effet, c'est une scène inattendue qui a eu lieu enthousiasmant plus d'un.



Comme vous le voyez sur ces illustrations exclusives, les deux leaders, dotés d'une urbanité exquise, attentionnés et partageant la bienveillance, ont montré qu’il était possible d’être des adversaires politiques sans être des ennemis.



Les images, devenues virales en quelques heures, sont assez révélatrices.

"Khaf" on surnomme affectueusement l'ex maire de Dakar et le Premier Ministre Amadou Ba ont procédé à un échange d’amabilités qui a ravi toute l'assistance . Comme quoi l’adversité ne signifie par nécessairement une guerre fratricide.



En outre, Amadou Ba a rendu un hommage au défunt maire de Fann/Point E et Amitié. Il laissera entendre: ''Lorsqu'une personne décède, pour présenter nos condoléances, nous avons le choix entre trois options: effectuer le déplacement durant la journée, le faire la nuit, ou envoyer une délégation. Mais quand il s'agit d'un défunt qui s'était toujours montré respectueux, quelles que soient les circonstances, le déplacement devient une obligation."



Enfin le Pm a terminé ses visites à la Médina, où il a délivré le message du président Macky Sall et a aussi exprimé toute sa compassion à l’endroit de la famille de Doudou Fall, proche collaborateur du maire, décédé lors des affrontements à la Médina. C’était en présence du maire Bamba Fall, du préfet de Dakar, du ministre Seydou Guéye, du DG Cheikh Ahmet Tidiane Ba entre autres.



Amadou Ba a saisi l'opportunité pour "saluer l'engagement de l'édile de la Médina".Qui, comme tout le monde le sait, a rejoint la mouvance présidentielle.



Bref, ça a été des moments empreints d'émotions, entre autres rencontres d’hommes politiques de tous bords qui ont su, malgré leurs divergences, prendre de la hauteur et se retrouver en cette période de deuil pour ces familles respectives.