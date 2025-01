Économie: le bitcoin bat un nouveau record avant l'investiture de Donald Trump

La première devise numérique par capitalisation a soudainement progressé ce lundi matin, aux alentours de 6H30 TU, jusqu'à atteindre un plus haut à 109 241 dollars. Elle s'échangeait à 107 553 dollars vers 8H10 TU. Le bitcoin évolue désormais à des niveaux loin d'être imaginés il y a 16 ans lors de sa création, et bien au-delà de sa valeur du 5 novembre dernier, jour de l'élection présidentielle, où elle oscillait autour de 69 000 dollars.



Le marché controversé des cryptomonnaies, en quête de crédibilité, voit comme une aubaine le retour du dirigeant républicain à la Maison Blanche, surtout avec Elon Musk à ses côtés. Car après avoir qualifié le secteur d'« escroquerie » durant son premier mandat, Donald Trump, qui doit être investi ce lundi président pour la seconde fois, a changé son fusil d'épaule pendant sa campagne – en partie financée par le secteur – clamant son intention de faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies ».





Mise sur le marché des « Trump » et « Melania »



Le président élu a même lancé dans la nuit de vendredi à samedi sa propre devise numérique, une annonce qui a provoqué une grande volatilité sur les marchés ces dernières heures. Quelque 200 millions de jetons de cette monnaie ont été mis sur le marché, avec un succès fulgurant : s'échangeant autour de 7 dollars peu après son lancement, le « Trump » est monté jusqu'à 75 dollars, avant d'osciller lundi autour de 45 dollars.





Le futur chef de l'État a présenté cette nouvelle devise comme un « même coin », une cryptomonnaie destinée à capitaliser sur l'engouement populaire autour d'une personnalité, d'un mouvement ou d'un phénomène viral sur internet. Le « même coin » n'a pas d'utilité économique ou transactionnelle et est souvent identifié comme un actif purement spéculatif.



Dimanche, c'est la future Première dame, Melania Trump, qui a, à son tour, mis en ligne sa propre cryptomonnaie, baptisée Melania.





« Félicitations aux fans du bitcoin!!! 100 000 dollars!!! »



Le bitcoin avait décollé en fin de semaine passé, porté par des informations de Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, selon lesquelles le président élu prévoit de publier un décret élevant la cryptomonnaie au rang de priorité politique et donnant aux acteurs du secteur une voix au sein de son administration. L'article rapporte également qu'est bel et bien envisagée la création d'une réserve stratégique nationale de bitcoins, qui engloberait les avoirs existants que le gouvernement détient dans cette crypto.







Donald Trump s'était attribué début décembre les mérites du franchissement de la barre symbolique des 100 000 dollars par le bitcoin. « Félicitations aux fans du bitcoin!!! 100 000 dollars!!! IL N'Y A PAS DE QUOI!!! Ensemble, nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique », avait-il déclaré sur son réseau Truth Social.



Le bitcoin est né en 2008 d'un rêve libertarien : échapper au contrôle des institutions financières en s'appuyant sur une technologie « blockchain » qui permet d'enregistrer de manière décentralisée et infalsifiable les transactions grâce à un réseau d'ordinateurs dans le monde entier.



Au fil des années, le bitcoin, comme les autres cryptomonnaies, a été impliqué dans plusieurs scandales financiers, la devise ayant été privilégiée par des pirates informatiques ou pour monnayer des activités illicites. Il est aujourd'hui en quête de respectabilité. Le Salvador a été en 2021 le premier pays à l'adopter comme monnaie légale, sans convaincre la population, suivi par la Centrafrique. Certains commerçants l'acceptent comme moyen de paiement, comme l'a fait Elon Musk pour ses voitures Tesla avant de faire volte-face.



Aux États-Unis, deux nouveaux produits de placement (ETF), l'un suivant la performance du bitcoin, l'autre celle de l'éther, la deuxième principale cryptomonnaie, ont attiré des dizaines de milliards cette année, contribuant à l'envolée du cours.

































































Rfi