Édition 2026 du Grand Magal : Touba édicte des rappels stricts pour garantir la sacralité du pèlerinage

À l'aube de la célébration du Grand Magal de Touba, les dignitaires religieux réitèrent avec force leur dessein : consacrer l'édition 2026 à la pure ferveur spirituelle, au recueillement et à la perpétuation de l'héritage légué par Cheikh Ahmadou Bamba.



Réuni à Touba le samedi 11 juillet, sous la haute égide de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le Comité d’organisation a dévoilé les jalons officiels des préparatifs, tout en réaffirmant les préceptes moraux devant présider à ce pèlerinage.



Placée sous le noble thème des « Vertus », cette édition aspire à restituer au Grand Magal sa dimension spirituelle originelle, commémorant le départ en exil du vénéré fondateur du mouridisme.

Lors de son allocution face à la presse, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, également porte-parole du khalife général des mourides, a tenu à rappeler avec fermeté que ce grand rassemblement cultuel ne saurait, en aucune manière, être réduit aux artifices d’une manifestation profane.



Soulignant le statut éminent de Touba en tant que cité spirituelle, l'orateur a rappelé que tout pèlerin s'y doit d'observer scrupuleusement les prescriptions.

Il a ainsi fermement proscrit toute initiative ou manifestation qui contreviendrait aux directives du Khalife général, des écarts jugés inconciliables avec la noblesse du Magal.



S'adressant aux professionnels de l'information, le dignitaire les a exhortés à épouser la déontologie inhérente à cet événement de dévotion.

Il leur a recommandé de braquer les projecteurs sur la récitation coranique, le rayonnement des écoles théologiques, la majesté des lieux de culte ainsi que sur les activités pieuses qui animent cette période de ferveur.

Il leur a, dans le même souffle, enjoint de s'abstenir de toute diffusion d'images ou de contenus susceptibles de profaner la sainteté de ce pèlerinage.

Au cours de cette même allocution, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est fait l'écho des recommandations de Serigne Mountakha Mbacké, soulignant le rôle prépondérant dévolu aux Baye Fall dans la sauvegarde de l'intégrité et de la pureté de Touba. Une vocation sacrée érigée en mission fondamentale, destinée à garantir la pérennité des valeurs religieuses tout au long de la célébration.



Sur le plan organisationnel, le comité a dévoilé un programme exhaustif rythmant les activités du 1er au 19 Safar 1448 de l'Hégire .

Ces préparatifs s'articuleront autour de manifestations spirituelles, d'œuvres de bienfaisance et de mesures logistiques idoines pour accueillir les millions de fidèles escomptés.

Le Comité d’organisation a également mis en place un dispositif d’accompagnement destiné aux dahiras, kourels et autres associations mobilisés pour l'événement.

L'ambition est de consolider la synergie entre les différents acteurs afin de garantir le bon accomplissement des dimensions spirituelle, matérielle et sociale inhérentes au Grand Magal.

À travers cette annonce, les dignitaires religieux ont réitéré leur attachement à préserver l'essence même de l'édition 2026 : un pèlerinage de foi, de recueillement et de transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le strict respect des principes fondamentaux de la cité sainte de Touba.