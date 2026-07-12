Pour une catharsis nationale : les chantiers de la refondation (Par Mbaye Jacques Diop)

Si on veut vraiment une catharsis et pas juste un changement de coach, il faut aller vers de grands chantiers en urgence :



GOUVERNANCE :

Il faut un audit de la FSF par l’IGF + Cour des Comptes. sur les Primes , fonds FIFA Forward, sponsoring, gestion des Lions. C’est la seule façon de répondre à Où est passé l’argent ?



CONTRAT ET CADRE LÉGAL :

Tout sélectionneur national = doit signer son contrat avec des clauses de résultats claire et une fiche de poste claire.

On ne doit plus lier dans une compétition internationale avec un accord verbal



ÉTHIQUE ET DISCIPLINE :

Il faut créer une une Cellule d’Éthique indépendante au sein de la FSF avec une charte de bonne conduite signée par tous : joueurs, staff, médicaux intendants cuisiniers et autres...

Sur l’affaire Chef Cuisinier Amadou Mokhtar Diallo il faut une coopération totale avec la justice US et sénégalaise. Pas d’étouffement. La dignité du maillot d’abord.



PROJET SPORTIF :

Nommer un Directeur Technique National avec un vrai projet.

Arrêter de nommer des coachs pompiers comme ce fut le cas avec Pape BOUNA Thiaw

Objectif : CAN 2027 Mondial 2030 Avec critères : style de jeu, intégration des locaux, suivi des binationaux.



RELATION VESTIAIRE :

Rencontrer Pape Guèye et les cadres. Un sélectionneur sans l’adhésion du vestiaire ne peut rien faire.



Aujourd'hui le peuple ne demande pas des têtes mais des comptes. Le départ de Pape Thiaw ne sera qu’un pansement sur une jambe de bois si nous n’osons pas l’audit, la transparence et la refonte.

Les milliards de l’État, la sueur des joueurs et l’amour de 18 millions de Sénégalais ne peuvent plus servir de monnaie d’échange à une gestion opaque. l’État a injecté des milliards. Le peuple a droit à la vérité. Et il faut ordonner un audit rigoureux de la FSF, sur les primes, les fonds FIFA, la gestion de la campagne. Les deniers publics ne sauraient être le paillasson d’intérêts corporatistes.

Il est temps de sauver le football sénégalais.







Mbaye Jacques Diop