ASECNA : les aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis intégrés au réseau communautaire

Cette décision a été prise lors de la 78ᵉ session ordinaire du Comité des ministres de l’Asecna, tenue le 10 juillet à Ciudad de la Paz, en République de Guinée équatoriale. La délégation sénégalaise était conduite par le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye.



Un communiqué du ministère, cette résolution permet désormais aux aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis d’être pleinement intégrés aux programmes communautaires de l’Adecna portant sur les services de navigation aérienne, les équipements techniques, l’expertise opérationnelle et les investissements relevant des compétences de l’Agence.



Pour l’aéroport de Ziguinchor, cette intégration, qui confie sa gestion technique à l’Asecna, devrait contribuer au renforcement du désenclavement de la Casamance, à l’amélioration de son accessibilité et au soutien du développement économique, touristique et social de la région.



Concernant l’aéroport de Saint-Louis, déjà intégré en 2025 comme aérodrome non contrôlé, la décision vise à finaliser son intégration en tant qu’aérodrome contrôlé afin qu’il bénéficie de l’ensemble des services de navigation aérienne. Cette évolution permettra notamment d’accompagner les besoins liés au développement des activités énergétiques, du tourisme et des échanges sous-régionaux.



La session a également entériné plusieurs mesures en faveur du secteur aérien sénégalais. Parmi elles figurent le renforcement des capacités opérationnelles du Centre de contrôle aérien de Dakar, grâce à une révision de la méthodologie de détermination des effectifs pour mieux répondre à l’évolution du trafic aérien et aux exigences internationales en matière de sécurité.



Le Comité des ministres a aussi validé un plan d’urgence destiné à accélérer la modernisation des équipements stratégiques de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aiba) et du Centre régional de la navigation aérienne (Crna) de Dakar, afin d’adapter les infrastructures aux standards internationaux, notamment dans les domaines de la communication, de la navigation et de la surveillance.



Le ministère souligne que ces décisions s’inscrivent dans les orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en matière de modernisation des infrastructures de transport et de renforcement de la souveraineté nationale. Elles visent également à améliorer la sécurité de la navigation aérienne, la connectivité du territoire, la compétitivité de l’économie et l’intégration du ciel africain.





























Le Soleil