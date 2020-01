El Hadj Cheikh Dramé prend la tête du commissariat central de Dakar – Un homme du sérail réputé travailleur infatigable

Le nouveau commissaire central de Dakar est réputé être un grand professionnel, une bête du travail. El Hadj Cheikh Dramé a d’ailleurs du pain sur la planche car le commissariat central de Dakar est l’un des postes les plus sensibles du ministère de l’Intérieur. Pour ne pas l’avoir compris, son prédécesseur a été limogé pour « négligences », ou à tout le moins pour n’avoir pu empêcher Guy Marius Sagna et d’autres activistes de marcher jusque sur les grilles du Palais de la République. Cette faute a valu au commissaire Ndour son poste.

Le commissaire Dramé, à peine installé va imprimer sa marque selon le style qu’on lui connaît. Sa première mission est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ce qu’il sait faire de main de maître. Les malfaiteurs n’ont qu’à bien se tenir car l’homme n’est pas réputé laxiste.

Dans les jours à venir, les Dakarois s’en rendront sûrement compte car les limiers qui épaulent le nouveau commissaire central sont déjà sur la brèche et entendent privilégier la sécurité des citoyens, celle de leurs biens et, naturellement les édifices publics. La dernière opération de sécurisation à l'actif des limiers de Dakar (publiée par ailleurs par la rédaction de dakarposte), qui a eu lieu le week-end dernier, porte, nous apprend-on, son estampille.