El Hadj Modou Fall, présumé meurtrier de Diary Sow : Du rêve européen à la dérive criminelle à Malika

El Hadj Modou Fall, un homme marqué par une vie de déboires, est décrit comme un individu rongé par ses démons…..



Envoyé en Europe par ses parents pour tenter de lui offrir une chance de réussir, rapporte L’Obs, il y sombre dans la drogue et le trafic. Rapatrié de force au Sénégal, il n’abandonne pas ses mauvaises habitudes et continue de multiplier les frasques, se forgeant une réputation de délinquant.



Sa descente aux enfers culmine dans un acte criminel odieux : un meurtre qui secoue la communauté de Malika. Actuellement en garde à vue, il sera déféré au parquet pour « meurtre avec acte de barbarie et tentative de viol sur une mineure de moins de treize ans». Un prédateur, un tueur, dont le visage se dévoile enfin après des années d’ombre et de perfidie.







































































































SENEGO