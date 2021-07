Élections Locales 2021 : Mamadou Mamour Diallo lève un coin du voile en annonçant sa candidature à la tête de la mairie de Louga

Chaque chose en son temps. Cet adage, le président du Mouvement "Dolly Macky", Mamadou Mamour Diallo l'a si bien compris que lors du Forum sur l'emploi et l'orientation des jeunes, qu'il a organisé à Louga pour l'émergence de sa cité, il n'a pas mis de gants pour annoncer sous le feu roulant des journalistes, sa candidature à la tête de la mairie de ladite ville. Laquelle estime-t-il, lui a tout donné.



"J'ai toujours été interpellé sur mes ambitions politiques au sujet de la mairie de Louga. Cette ville m'a vu naître et m'a tout donné", avise-t-il d'emblée, avant de poursuivre : "Comme vous le savez, il y a toujours un temps pour parler et un temps pour se taire. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que je m'explique. La question de la candidature de Mamadou Mamour Diallo à la mairie de Louga est devenue une demande sociale. Partout où je passe les Lougatois s'interrogent sur ma candidature. Aujourd'hui, des voix se sont élevées ici, hier, avant-hier et même ailleurs pour réclamer cette candidature. Et je vous dit ce 14 juillet 2021, je déclare solennellement ma candidature à la mairie de Louga".



Et le responsable politique apériste de souligner deux raisons fondamentales qui justifient sa décision. Car guidé, dit-il, primo par une volonté de rendre service aux Lougatois et secundo, parce que Louga vit une situation catastrophique depuis ces 7 dernières années.



Se voulant plus clair, Mamadou Diallo enfonce le clou : "Nous n'avons pas une équipe municipale digne de son nom. Nous n'avons pas un maire qui a une vision claire pour cette ville. C'est fort de toutes ses raisons que nous avons décidé de porter notre candidature". Toujours d'attaque, le président de MDM compte d'ici les prochains jours servir "aux filles et fils de Louga de quelque obédience que ce soit son programme pour développer sa localité". Nonobstant une telle décision, ce dernier de faire remarquer qu'au préalable, il devra d'abord se concerter avec ses alliés.