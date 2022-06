Élections Locales : Le processus s’est globalement bien déroulé (CENA)

Dans un rapport, la Commission nationale électorale indépendante (CENA) souligne le processus s’est globalement bien déroulé au cours des opérations de recensement des votes et à la publication des résultats pour les élections locales qui se sont déroulées le 23 janvier 2021.



Deux observations évoquent des violences (1 Bureau de Vote de Thiaré) et le remplacement d’un président de BV (1 BV de Thiaré), souligne le rapport.



Par ailleurs, «les dépenses de 1 378 767 942 sont effectuées par la CENA lors des élections locales du 23 janvier derniers pour le contrôle et la supervision des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 se décomposent comme suit : achat de matériel électoral: 343 930 942; Indemnités des contrôleurs affectés à la DAF: 20 735 000F CFA; Dépôt, vérification et validation des listes de candidatures: 131 420 000F CFA; Dépenses CEDA (formation, indemnités des contrôleurs et superviseurs, location de véhicules, frais divers…): 843 766 000F CFA; Dotation de carburant: 36 156 000, frais de communication: 2 760 000F CFA », souligne le rapport.







































Le Soleil