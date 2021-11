Élections locales- La coalition de Diop Sy s'aggrandit

La coalition de la CPJE dirigé par le président Demba DIOP SY s’agrandît Après l’adhésion de Cheikh Tidiane Diouf haut Responsable et coordinateur du mouvement (CTD )

Pape Momar Gaye candidat déclaré membre fondateur de l’APR à Tiwawone,

Cheikh Sall du mouvement tivaouane mo gnou gnor ,

Cheikh Ameth Tidiane Diouf haut responsable et coordinateur de mouvement , Aly Sow Seck responsable Communale Geum Sa Boop , Mbaye Ciss Thiaw dit Lopez , Mme Maty Aziz Mbaye Coordinatrice adjointe Diaspora Tivaouane Émergence et l’activiste Ardo gning fervent membre de la société civile sont venus prêter main forte au candidat Demba diop sy pour assurer une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022 .

Cette grande coalition autour de la force politique que représente la CPJE du Président Demba Diop Sy tient d’une volonté populaire de rassembler toutes les forces vives pour remettre la ville sainte de Maodo sur les bonnes voies du développement .