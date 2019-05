Elections municipales à Niomré: Samba Kanté dézingue Moubarak Lo et pose sa candidature…

Les élections municipales se profilent à l’horizon, suscitant des convoitises de la part des leaders politiques de la région de Louga. Si l’élection présidentielle est une affaire de coalitions, les locales sont une affaire de personne, de quartier et de zone. A Niomré, commune située à une dizaine de kilometres de la région de Louga, les hostilités sont déjà lancées entre les prétendants de la mairie.Candidat aux prochaines élections municipales, dans ladite commune, Samba Kanté, homme politique et entrepreneur de profession, vise pour la première fois la mairie de son village natal. Dans cette interview qu’il nous a accordée, il décline sa feuille de route si une fois il est élu maire de Niomré.Par ailleurs, il n’a pas manqué de tancer les ambitions « machiavéliques » de ses homologues candidats, notamment le maire sortant Pape Lo et Moubarak Lo, ancien directeur de cabinet adjoint du Président Macky Sall.Ces derniers, selon M. Kanté, n’agissent que pour leurs « propres comptes » non sans mettre en avant les « intérêts de Niomré ».Regardez !