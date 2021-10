Elections territoriales : La commune des Sicap Liberté se cherche un nouveau Maire

Le poste laissé « vacant » n’en est pas moins, si l’on se réfère la jurisprudence du Président de Benno Bokk Yaakar (BBY) Macky Sall lui-même, un poste devant revenir à l’Alliance des forces de progrès (AFP) auquel appartient le Maire sortant.



Comment alors comprendre la déclaration de candidature précipitée de Zahra Iyane Thiam, par ailleurs Ministre de la microfinance, membre de la coalition BBY ? Comment comprendre les candidatures multiples au sein de l’APR, avec en plus de celle Zahra Iyane Thiam, très vite torpillée par ses camarades de l’APR tapis dans BBY. C’est une des raisons qui ont refroidi les ardeurs de la jeune dame, dont certains disent qu’elle n’a aucun état de service dans BBY, par conséquent illégitime pour porter leurs couleurs, au contraire du bouillant Serge Malou, qui lui se proclame légitime, mais sans envergure réelle. On lui reprocherait d’être immature et très conflictuel donc incapable de faire le consensus.



Aliou Mara qui avance sans le dire , est en embuscade, avec un bilan politique dont le fait marquant est la cuisante défaite de son Duo avec Anta Sarr Diacko devant Taxawu Dakar. Il semble presque disqualifié de même que le jeune de la COJER dont la candidature est présentée comme une candidature de révolte d’un oublié du régime de Macky Sall, et qu’une simple compensation lui suffirait.



On voit donc que dans le camp du parti au pouvoir les choses se compliquent et conduisent irrémédiablement à la chute, si cette dispersion des voix se confirme avec leurs lots de vote sanction à la clef.



N’est ce pas la raison pour laquelle certains des alliées de BBY se sont senti obligés de mettre en place un plan B ? Tout porte à le croire, même si la forte poussé de désapprobation des comportements des responsables de l’APR n’est pas à exclure de cette initiative qui d’ailleurs ouvre la voie à des candidatures extrêmement sérieuses comme celle de Mamadou NDAO de l’AFP, par ailleurs directeur de cabinet du Ministre Alioune Sarr en charge du Tourisme et des transports aériens et haut responsable des cadres de l’AFP, et qui pendant la présidentielle de 2019 s’était fortement illustré dans la campagne de Macky Sall.



Les jeux sont donc très ouverts au niveau de la Sicap entre, la mouvance présidentielle divisée, l’opposition et ceux qu’on peut appeler les non-alignés comme Tamsir Sokhna qui joue son va-tout, car il a été de toutes les élections locales depuis le regretté Kalidou Dieng sans succès, et quelques illustrent inconnus qui cherche la visibilité médiatique ou celle des réseaux sociaux pour se faire une place.

En attendant le dépôt final des listes les sicapois seront très regardant sur les profils et surtout les projets ou programmes des candidats dont ils disent exiger qu’il soit un résident permanent dans la commune.

Le message semble bien entendu

Malick FALL