Éliminatoires CAN 2025: six journées de qualifications en deux mois, la voie express pour le Maroc

De mémoire de suiveurs du foot africain, jamais certainement des éliminatoires de la CAN ne vont se boucler aussi rapidement. À l’habituel marathon de 12 mois ou plus, la CAF a décidé de faire des qualifications express, histoire de rattraper le temps perdu dans les atermoiements du calendrier pour la CAN 2025. Au programme : les deux premières journées du 04 au 10 septembre, les troisième et quatrième journées, du 09 au 15 octobre, et les cinquième et sixième journées, du 13 au 19 novembre.



Autant dire qu’il faudra être prêt dès les premières minutes, car il n’y aura pas le temps de faire des ajustements en cours de route. Mais à la veille des éliminatoires, beaucoup de sélections ne transpirent pas la tranquillité, pour ne pas dire la sérénité ou la confiance.



Au Cameroun, la crise entre la Fédération et le ministère des Sports bat toujours son plein avec des rebondissements à chaque fois qu’une rencontre internationale s’approche. Dans l’épisode en cours, personne ne sait par exemple si les Lions indomptables vont recevoir la Namibie à Garoua (choix de la fédération) ou à Yaoundé (choix du ministère).



Le Nigeria, lui, n’est pas mieux loti avec une crise de résultats et une incapacité à trouver un sélectionneur. Après avoir limogé son entraîneur finaliste de la CAN 2024, puis son successeur George Finidi, au bout de trois mois, la fédération nigériane pensait avoir trouvé la solution avec Bruno Labbadia. Mais le technicien allemand a finalement décidé de refuser le challenge pour une proposition financière insuffisante à ses yeux. C’est donc l’ex-sélectionneur Augustine Eguavoen, qui va conduire les Super eagles face au Bénin, le samedi 07 septembre. Le Nigeria reste sur une dernière défaite devant le…Bénin en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Des chocs malgré tout…

Au Mali, la crise est en train d’être résolue avec la nomination du Belge Tom Sainfiet à la tête de la sélection. La plupart des Aigles qui avaient décidé de se retirer de l’équipe nationale après la suspension de leur capitaine Hamari Traoré, ont retrouvé le nid. Une bonne nouvelle avant de recevoir le Mozambique, le 06 septembre, pour le début de ces éliminatoires.



Pour ces deux premières journées, les grosses affiches ne sont pas légion dans la liste des 48 rencontres disputées entre mercredi et mardi. Sénégal-Burkina Faso, vendredi 06 septembre, sera sans doute l’attraction de ce début de qualifications. Les Lions, sortis en huitièmes de finale de la dernière CAN, pas très souverains en éliminatoires du Mondial, doivent reprendre du poil de la bête avec un sélectionneur, Aliou Cissé, prolongé, mais sous pression. En face, le Burkina est en reconstruction avec son nouveau sélectionneur Brama Traoré. Ce dernier semble décidé à tourner une page avec la non-convocation des anciens capitaines des Étalons, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo.



Parmi les autres chocs à suivre ce vendredi, il y aura une alléchante RD Congo-Guinée, un Maroc-Gabon qui promet et des retrouvailles entre l’Égypte et le Cap-Vert qui s’étaient rendus coup pour coup lors de la dernière CAN.



































rfi