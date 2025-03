Éliminatoires Mondial 2026 : Les Lions rugissent face au Togo (2-0) et reprennent leur chasse

Au retour des vestiaires, les Togolais maintiennent leur pressing haut, s’installant dans le camp sénégalais. Toutefois, la première véritable occasion de cette seconde période revient aux Lions. Bien servi par Pape Matar Sarr, Habib Diallo se retrouve en position idéale, mais son tir manque le cadre et prive le Sénégal d’un deuxième but à la 49e minute. Le match reste ouvert, avec un mano a mano au milieu de terrain, où les Sénégalais semblent parfois étouffés. Pape Thiaw décide alors d’apporter du sang frais et effectue son premier changement en lançant Antoine Mendy à la place d’Ilay Camara. Le latéral droit de Nice retrouve son couloir, tandis que Krépin Diatta bascule sur le flanc gauche.



La délivrance est finalement survenue à la 67e minute sur un coup franc parfaitement exécuté par Lamine Camara. Son centre bien ajusté provoque une sortie hasardeuse du gardien togolais, qui manque son intervention. Dans le cafouillage qui s’ensuit, Kevin Boma dévie involontairement le ballon dans ses propres filets. Soulagé par ce but, Pape Thiaw procède à des ajustements tactiques, il fait entrer Ismaïla Sarr et repositionne Sadio Mané en pointe. Ce dernier cède ensuite sa place à Boulaye Dia à la 83ᵉ minute, tandis que Lamine Camara est remplacé par Pathé Cissé. En gestion du score, le Sénégal conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final.





Cette victoire permet aux hommes de Pape Thiaw de retrouver le sourire après un frustrant match nul à Benghazi face au Soudan. Ce dernier, accroché par le Soudan du Sud, cède la deuxième place aux Lions, qui restent désormais dauphins de la RDC avec seulement un point de retard. Rendez-vous en septembre pour la suite des éliminatoires, qui s’annoncent encore pleines de suspense. Pape Thiaw peut souffler un ouf de soulagement, mais la bataille pour la qualification est loin d’être terminée !





















































wiwsport.com