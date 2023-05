Emeutes a Dakar et ailleurs - Où sont les responsables de Benno?

C'est le cas de se poser la question. Depuis que les troupes ou la horde de malfaiteurs de Sonko ont envahi la rue tous les responsables de l'Apr et de ses alliés sont inscrits aux abonnes absents. C'est pourtant eux qui sont les bénéficiaires des avantages octroyés par Macky. Ce sont eux qui s'enrichissent a coups de milliards, voyagent à travers le monde, etc... mais ils ne mouillent jamais le maillot. Ils se terrent dès la plus petite manif. Pourquoi ne mobilisent - ils pas tous ces jeunes que l'on voit dans leurs meetings pour défendre les domiciles des responsables que brûlent les jeunes de Sonko?

Au final, c'est Macky qui tient seul la barre, se battant seul contre tous avec un courage exceptionnel. Capitaine courageux, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif se retrousse les manches et travaille sans répit pour le bien-être des populations. Seul maitre à bord , il navigue en eaux troubles sans l'assistance de ses seconds qui viendront par la suite revendiquer ses nombreux succès. C'est triste!