Emeutes à Tchiky: Mamadou Diaité revient sur le film de l'horreur, sur la plainte contre Fatou Ndione

Mamadou Lamine Diaité a reconnu que les gardes du corps de Pastef ont réagi après les insultes qui fusaient de partout. "Ils avaient tout préparé et comment insulter des personnes, tout en sachant qu'elles sont plus fortes que vous ? Si c'était moi, j'aurais fait pareil", a fait savoir le pastéfien. Mieux, il assure que Ousmane Sonko n'a rien vu de tout cela, car occupé avec le chef de village et l'imam. A l'en croire, les jeunes de BBY avaient prémédité le coup, uniquement parce qu'ils ne peuvent supporter la débâcle des Législatives, où ils n'ont gagné que deux bureaux de vote. Cependant, une plainte de leur côté est en cours, car Fatou Ndione, qui serait l'instigatrice, sera poursuivie.