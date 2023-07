Émeutes en France: 45.000 policiers et gendarmes à nouveau mobilisés dimanche soir

Un dispositif exceptionnel qui perdure pour faire face aux récentes violences urbaines en France. Gérald Darmanin a annoncé la reconduction des effectifs de maintien de l'ordre dimanche soir, avec, pour la troisième nuit consécutive, 45.000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire face aux émeutiers qui agitent le pays depuis la mort du jeune Nahel mardi à Nanterre.



Le ministre de l'Intérieur a donné des "consignes de fermeté" et a demandé "comme précédemment que des interpellations soient menées, dès que possible", a précisé son entourage.