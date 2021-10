Émigration clandestine : 56 candidats et leurs convoyeurs arrêtés entre Gouye Diama, Mbour et Kafountine

La Gendarmerie nationale a mis la main, entre le 21 septembre et le 1er octobre dernier, sur 56 candidats à la migration clandestine et leurs convoyeurs entre Notto Gouye Diama, Mbour et Kafountine, dans les secteurs des Légions de Gendarmerie centre, ouest et sud.





Selon un communiqué de la Division communication de la maréchaussée, parvenu à Seneweb, une somme de 6 millions 604 mille 895 de F Cfa de devises étrangères, des téléphones portables, des imperméables (vêtements de pluie), des bidons d’eau ainsi que des sachets de biscuits et bonbonnes ont été également saisis lors des opérations.



La gendarmerie rappelle que les départs des migrants par la mer sont habituellement relevés pendant cette période où les forces de l’ordre sont particulièrement engagées dans le service d’ordre de ce grand événement religieux qui draine beaucoup de personnes, à travers des axes routiers.



Ce qui a motivé cette opération coup de poing qui a, d’ailleurs, porté ses fruits.

























