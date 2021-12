Emmanuel Macron annule son déplacement au Mali en raison du Covid-19

Paris avait annoncé cette semaine qu'Emmanuel Macron se rendrait lundi à Bamako afin de rencontrer pour la première fois le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, dans un climat de haute tension entre la France et la junte militaire.



La décision d'annuler ce voyage « a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole », a expliqué la présidence française.



L'annonce est tombée après la tenue d'un Conseil de défense sanitaire, réuni ce vendredi à Paris autour du chef de l'État pour examiner de nouvelles mesures à mettre en œuvre face à la cinquième vague actuelle de Covid, en France. Le Premier ministre Jean Castex s'est chargé d'annoncer ces mesures à la population à l'issue de la réunion.



L'Élysée souligne que l'organisation de cette rencontre était difficile. M. Macron souhaitait que les présidents en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et du G5 Sahel y participent, un point qui n'avait pas encore été résolu.



Paris explique aussi qu'Emmanuel Macron venait avec deux messages : d'abord sur la nécessité d'une clarification du cadre politique de la transition au mali ; et une mise en garde également, contre un éventuel recours aux mercenaires du groupe russe Wagner, alors que la France avait déjà averti que leur déploiement serait inacceptable.



Annulée également, la visite du président français auprès des troupes pour Noël. Au terme de son étape à Bamako, le président français devait rendre visite aux soldats français de l'opération Barkhane sur la base de Gao, en pleine restructuration. La présidence précise que le repas de fête prévu par le chef du palais de l'Élysée sera néanmoins envoyé au Sahel comme prévu.







































