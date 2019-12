Emprisonné, révélations sur ce rendez-vous à Genève raté par ...Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna, emprisonné pour des raisons connues, devait s'envoler le 17 décembre 2019 pour Genève aux fins de "recevoir un prix récompensant son combat pour la libération de l'Afrique en marge du forum mondial des réfugiés organisé par Cojep international en collaboration avec la LPU".



C'est en substance l'information glanée par la rédaction de dakarposte auprès d'un compagnon d'infortune de Guy Marius Sagna détenu dans l'abscons univers de la citadelle de Rebeuss



Et, notre interlocuteur de laisser entendre que la prison abîme. Physiquement, mentalement. Quoi qu'il ne l'expriment pas, ceux qui ont séjourné en prison comme moi ont, je peux dire, un capital-vie est diminué. Pour plusieurs causes : la sédentarité, le tabac, la nourriture bas de gamme, les carences, l’anxiété, les névroses et les médicaments pour y remédier – qui soignent, mais qui abîment aussi de l’autre côté, aussi et surtout la promiscuité. On perd le goût. Toute la nourriture est fade, sans sel, avec peu de propriétés gustatives. On perd l’odorat. On perd le toucher. Mais surtout, on perd la vue, avec les grilles apposées qui assombrissent les cellules. Les problèmes d’acuité visuelle surviennent ici de façon plus précoce que ceux liés à l’âge. Tous les sens s’atrophient, sauf l’ouïe qui, elle, se développe à cause du bruit omniprésent. Les repères temporels disparaissent, on a du mal à situer des dates antérieures. Dans cet univers de malheur, il suffit d’un rien pour se déstabiliser. En prison, à chacun sa façon de tenir

C’est une gageure de dire qu’à long terme, la prison occasionne fatalement des changements sur le corps et l’esprit."