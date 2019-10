En partance pour l'étranger, le journaliste Adama Gaye tire encore sur le Pr Macky Sall et la... Première Dame

"Bonsoir ami (e) s. Depuis l’aéroport Diass. Sur le départ. La liberté est douce, machallah, surtout celle obtenue après une épique bataille sans compromis ni concession, et par un triomphe historique digne d’entrer dans le Guinness Book of Records.

Pas de triomphalisme cependant. Car les combats sur des enjeux primordiaux restent à mener -et à gagner !

Hydrocarbures, élargissement et préservation des acquis démocratiques et exigence d’une justice viable, équitable...

Un autre combat sur lequel je tiens à attirer notre attention: l’urgence de mettre un terme aux parrainages folkloriques, coûteux, inutiles de soirées artistiques par d’irresponsables “dirigeants” publics. Nos oreilles en sont écorchées tous les jours par d’agressives publicités. Comme si entendre son nom sur une liste d’oiseaux, qui se font plumer publiquement, a quelque vertu? Comme si c’est la mission première pour ceux qui doivent penser et gouverner avec sobriété les charges qui leur sont confiées. C’est à dire en ne jetant pas par la fenêtre nos deniers publics. Que voulez-vous: les premiers sur la liste des parrains et marraines ne sont autre que Monsieur et Madame SALL. La honte...

Arrêtons ce cirque de l’émergence égocentrique !" a posté Adama Gaye sur le mur de sa page facebook.