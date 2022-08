En situation de difficulté – Les internes de l’hôpital Le Dantec dénoncent leur traitement

Depuis la fermeture de l’hôpital Le Dantec de Dakar, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer des incohérences. Il revient aux radars fureteurs de dakarposte que les malades, transférés dans d’autres structures hospitalières se sentent délaissés car leur prise en charge laisse à désirer.



Et, en plus, personne ne sait encore quel sort sera réservé au terrain de Le Dantec et à qui il sera vendu.



Mais, en marge de ces problèmes qui concernent les patients, le personnel médical, les internes en particulier dénoncent un traitement injuste les concernant.



En effet, l’hôpital Aristide Le Dantec doit des arriérés d’indemnités de logement et des arriérés de gardes aux médecins internes.



Ils dénoncent « le manque d’accompagnement, l’absence d’un plan de relogement et les arriérés dus par l’établissement sanitaire contrairement aux dispositions du décret présidentiel qui régit le concours des internes des hôpitaux.



« L’interne doit être logé et nourri par l’hôpital qui le reçoit » a rappelé le président de l’association des internes et des anciens internes des hôpitaux.



L’association déplore aussi la manière dont la délocalisation de l’hôpital est effectuée. Les internes relèvent « d’énormes soucis au niveau des patients du corps médical et des internes ».



« On n’avait dit à la fermeture de l’hôpital que tout le personnel serait redéployé. Mais, nous, les internes, n’étions pas concernés. C’est seulement hier que nous avons commencé à recevoir les premières notes d’affectation. Ce que nous fustigeons. Depuis le 15 août jusqu’à maintenant, nous sommes en chômage technique alors que le temps de la formation est limité» a révélé AssaneDiouf, leur porte-parole.



C’est dire que cette délocalisation a été faite dans la précipitation et les problèmes conséquents sont loin d’être résolus.











