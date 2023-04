Encore introuvable, Ousmane Diagne de "PASTEF", activement recherché, donne de ses nouvelles et... défie la DIC

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu ce qu'il est convenu d'appeler le cas Ousmane Diagne, a appris de bonnes sources que ce militant du parti de Sonko reste introuvable.



En effet, au moment où ses lignes sont écrites, le gars a, pourrait-on dire, réussi échapper à la vigilance des perspicaces limiers de la Division des Investigations Criminelles (DIC), entre autres démembrements des forces de défense et de sécurité à ses trousses.



Chose cocasse: Celui qui est présenté comme le coordonnateur de la Mafia Kacc-Kacci se permet de provoquer les policiers en publiant régulièrement des posts sur les réseaux sociaux.



"Je vais bien Alhamdoulilah et je tiens le coup.J’ai choisi la désobéissance et je l’assume.

Je continuerai de résister face à l’injustice et la dictature quoiqu’il m’en coûtera.

Merci à tous pour vos soutiens et prières !" a t'il fraîchement écrit .



Câblée par la rédaction de dakarposte, une de nos sources, au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères judiciaires de laisser entendre: " Qu'il continue de faire le malin, la police le trouvera, peu importe le temps que cela prendra ou jusqu’où qu'il fuira. Croyez moi"



Affaire à suivre...







