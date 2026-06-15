Encore six pédés arrêtés par les pandores de la BR de Keur Massar pour transmission volontaire du VIH...3 séropositifs parmi les 6 interpellés dont un avoue avoir contaminé sa....femme ...

Encore des adeptes de relations contre nature tombés dans la souricière des pandores de la brigade de recherches de KEUR MASSAR, serait-on tenté de dire!



En effet, dakarposte a appris de ses radars fureteurs que six tapettes ont été interpellés dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH, à la suite d'une opération coordonnée menée sur délégation judiciaire du Juge d'instruction ,cette fois-ci, du Tribunal de Grande Instance (TGI) de... Rufisque.



Il nous revient que ce coup de filet a été mené de main de maitre mais sous le manteau, autrement dit de manière secrète par les enquêteurs de la Br établis à KEUR MASSAR, dans le cadre d'une procédure qui se poursuit aux fins de cerner tous ceux qui sont mêlés à l'esclandre.



Conformément aux nécessités de la procédure et dans le respect des protocoles sanitaires requis, des examens médicaux ont été diligentés sur les personnes interpellées. À l'issue des tests de dépistage, trois des six mis en cause se sont révélés séropositifs au VIH, établissant selon les enquêteurs la matérialité des faits de transmission volontaire de cette affection sexuellement transmissible au préjudice de tiers.



Chose cocasse: un des porteurs du VIH a avoué avoir contaminé sa femme . Et, c'est révéler un secret de polichinelle de dire que la transmission volontaire ou la mise en danger de la vie d'autrui concernant le VIH est une infraction pénale grave.

En droit, dissimuler son statut de séropositif et exposer sciemment un partenaire à une contamination (notamment par des rapports non protégés et sans consentement éclairé) constitue un crime ou un délit majeur.



Aux dernières nouvelles, l'ensemble des six mis en cause a été placé en garde à vue.





Dakarposte vous promet d'y revenir amplement !