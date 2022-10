Energie : les 27 d'accords pour des achats de gaz groupé

L'Europe se serre les coudes pour répondre à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Ce mercredi, à Prague, les ministres de l'Energie de l'Union européenne se sont mis d'accord pour faire avant l'été des achats groupés de gaz. Mais cela ne suffira pas, prévient la commissaire européenne à l'énergie. Kadri Simson annonce un paquet de propositions de la Commission le 18 octobre, "et (ce paquet) ne sera pas le dernier, prévient-elle. Car nous devons continuer à développer nos outils et à nous adapter à l'évolution de la situation."



Un peu plus tôt, dans un forum consacré à l'énergie, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a présenté son pays comme un fournisseur d'énergie "fiable" et désigné l'Occident comme seul responsable des perturbations du marché.



"Les Européens souffrent. Leurs factures d'électricité et de gaz ont plus que triplé en un an. Ils s'approvisionnent en bois de chauffage pour l'hiver, comme au Moyen-Age. Qu'est-ce que la Russie a à voir là-dedans ?", a demandé Vladimir Poutine. "Ils essaient constamment de rejeter leurs erreurs sur quelqu'un... Mais c'est votre propre faute !"



Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les 27 pays de l'Union européenne veulent réduire leur dépendance à l'énergie russe car Moscou finance la guerre avec ses hydrocarbures. Un choix politique fort qui a des conséquences économiques : les prix du gaz ont presque doublé en un an.