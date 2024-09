Energies renouvelables- PACTEJ portée sur les fonds baptismaux pour une transition énergétique

Des membres de la société civile sénégalaise vient de mettre sur pied la Plateforme des Acteurs de la Société Civile pour une Transition Énergétique Juste au Sénégal (PACTEJ). Une étape importante pour ces différents acteurs engagés en faveur d’une gouvernance énergétique inclusive, transparente et responsable qui portent cette initiative.



"L’objectif de cette plate-forme est de mobiliser les forces vives de la société civile et des communautés locales pour assurer une implication active dans la transition énergétique du pays. La PACTEJ vise à améliorer le débat public tout en garantissant la mise en place de mécanismes de contrôle citoyen des engagements pris par l’État, ses partenaires et les investisseurs", lit-on dans un communiqué rendu public.



"Cette initiative regroupe les principaux acteurs de la société civile impliqués dans les questions de transition énergétique et environnementale, afin de créer un cadre formel de participation constructive", indique Dr Fatima Diallo, coordonnatrice de la plate-formebqui a également rappelé que, "le Sénégal, deuxième pays africain à signer un accord de Partenariat pour une Transition Énergétique Juste (JETP), devait impérativement inclure la société civile dans ce processus essentiel".



Le document d'ajouter que la société civile a un rôle crucial à jouer dans l’accompagnement des initiatives de l’État en insitant "sur la nécessité pour tous les acteurs de collaborer de manière constructive, afin de respecter les objectifs que les États se sont fixés, tout en veillant à préserver l’environnement et à instaurer une transition énergétique durable pour l’avenir".



Selon toujours la note, l'atelier de lancement de la plate-forme a aussi permis à ses membres de "valider les documents stratégiques et de mettre en place ses instances de gouvernance".



Aunsi les acteurs de la plateforme s’engagent à promouvoir des politiques énergétiques durables, respectueuses des droits des citoyens et de l’environnement. Ils veilleront également à ce que les transitions vers les énergies renouvelables prennent en compte les impacts sociaux, économiques et environnementaux, et à renforcer la voix des communautés locales dans les processus décisionnels.



"La justice climatique et la répartition équitable des bénéfices et des coûts de cette transition seront des priorités, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables", a poursuivi le communiqué de la PACTEJ qui marque ainsi un tournant décisif pour la société civile sénégalaise, qui, "entend jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le changement climatique et dans la promotion d’une transition énergétique réellement juste et équitable".



A. Saleh