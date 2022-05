Énième manipulation et mensonge d'un homme politique irresponsable et immature( Ousmane SONKO)

Dans une déclaration diffusée à travers les réseaux sociaux , Monsieur Ousmane SONKO justifiait "son appel au soulèvement et à l'insurrection "par la certitude qu'il savait que les décisions du Conseil Constitutionel ne leur seront pas favorables .



Pourtant ,le Conseil Constitutionel, dans sa décision n•8/E/2022 du 21 mai 2022 a autorisé la Coalition YAW "à retirer et à substituer d'autres candidats aux deux démissionnaires "sur la liste majoritaire du département de Dakar .



Dés lors de tels agissements

tendant à la déstabilisation des Institutions de la République et à l'instauration d'un climat sécuritaire et social tendu ,non propice à la préservation de l'ordre public ,même s'ils sont voués à l'echec,demeurent inadmissibles.

A plus forte raison lorsqu'ils sont le fruit d'un tissu de mensonge qui n'existe que dans le subconscient de son inventeur dont le peu qui lui reste de sa crédibilité s'amenuise de jour en jour du fait de ses propres actes .



En tout état de cause ,une démocratie taillée sur mesure comme l'a toujours voulue cette coalition et Ousmane SONKO, ne peut prospèrer au Sénégal qui dispose d'Institutions républicaines fortes et crédibles dont le pouvoir judiciaire qui vient encore de démonter toute son indépendance.



Khadim NDIAYE,Responsable politique APR à Touba .