Entendu dans le fond ce mardi, le rappeur Nitt Dof sollicite une mise en liberté provisoire

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le rappeur Nitt Dof a été "cuisiné" (entendu) dans le fond ce mardi dans l'après midi.



À l'issue de son face à face avec le magistrat instructeur, son avocat a introduit de demande de mise en liberté provisoire.



Pour rappel, le rappeur Niit Doff a été placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges.



Il a été écroué pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires (articles 194 et s. 255, 290 du Code pénal) .



Dans un message sur Facebook, il avait fait une sortie controversée en proférant des injures sur le régime et les autorités judiciaires.

Plus tard, il s’était ensuite excusé, mais la machine judiciaire avait été déjà enclenchée.































Avec Le Quotidien