(Entretien ) Finale CAN 2019-Mayacine Mar : « Aliou Cissé ne dort plus »

Très relaxe avec l’uniforme de l’équipementier de l’équipe du Sénégal, assis dans un des salons de l’hôtel des Lions, au Caire, Mayacine Mar, a évoqué avec assurance la finale de la CAN 2019 que les Lions doivent disputer contre l’Algérie, vendredi prochain, au stade International. Le Directeur technique national de football a indiqué qu’en raison de ce match décisif, le plus important de l’année pour le Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé ne ferme plus l’œil. D’ailleurs, il n’a jamais eu le temps de fermer l’œil suite à la lourde responsabilité.



Mayacine a également souligné que cette rencontre ne devra pas être abordée comme une revanche. Selon lui, il faudra juste la jouer à fond et la remporter. D’autant qu’il n’y aura pas de favori entre le Sénégal et l’Algérie. La vérité du terrain déterminera tout.



Dans cet entretien, l’ancien adjoint de Amara Traoré lors de la CAN 2006, est aussi revenu sur le carton jaune de Kalidou Kouliblay contre la Tunisie, qui privera ce dernier de finale, un match que tout footballeur aimerait jouer.



« Il m’appelle à 3h du matin pour parler de la CAN »