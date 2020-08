Envoyé en prison à deux jours de la Tabaski, l'insulteur du professeur Seydi jugé ce matin

Comme annoncé par Dakarposte, l’insulteur du professeur Seydi sera jugé aujourd’hui, lundi 3 août 2020. Pour avoir pourchassé le médecin avec son scooter alors que ce dernier roulait en voiture, il s'est attiré les foudres de la justice. Accusant l’homme de l’art d’être à l’origine du non rapatriement du fils de son ami, mort du corona en France, le mis en cause l'a intercepté alors que ce dernier sortait du cimetière après s’être recueilli sur la tombe de sa fille. Ne se limitant pas à lui jeter des énormités, il l’a suivi avec son engin. Tel un dégénéré, il l’a harcelé.

Le professeur Seydi, face à cette menace, a failli faire un accident. Gardant cependant son sang-froid, il a noté le numéro de la plaque d’immatriculation du scooter avant de saisir le ministre de l’intérieur, Aly Gouille Ndiaye. Vite, une enquête est ouverte et l’insulteur a facilement été arrêté et envoyé en prison. Aujourd’hui, il fera face au juge. Et l’ordre des avocats, qui a apporté son soutien au médecin, a désigné Me Bamba Cisse pour assurer sa défense.

Dakarposte y reviendra.