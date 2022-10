Erdogan propose ses bons offices à Poutine pour une solution pacifique en Ukraine

Les deux présidents ont eu, vendredi, une conversation téléphonique, selon un communiqué de la direction de la Communication de la Présidence turque.



Les derniers développements concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont été abordés au cours de cet entretien, en plus des relations bilatérales, fait savoir le communiqué.



Le président turc s'est proposé une nouvelle fois pour déployer des efforts en vue de parvenir à une solution pacifique, bénéfique pour tous, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.



Seule avancée diplomatique significative dans le conflit, la Turquie a joué les médiateurs pour l'accord scellé en juillet sous l'égide de l'Onu afin de débloquer les exportations de céréales ukrainiennes.