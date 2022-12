Ère des disparitions mystérieuses : Yewwi Askan rejette l'argument servi et interpelle le Chef de l'État

La coalition Yewwi Askan Wi exprime son indignation sur la légèreté et l'indifférence notées dans le traitement du dossier de la disparition "soudaine et mystérieuse" de l'Adjudant-Chef de la Gendarmerie Didier Badji en service à l'Inspection générale d'Etat et du Sergent Fulbert Sambou de la Direction des Renseignements militaires.

Ainsi, la coalition rejette "l'argument servi pour justifier l'impossibilité d'une autopsie, car les moyens techniques et technologiques qui existent dans notre pays ou à l'étranger permettent d'élucider des cas plus complexes, si tant est qu'il existe une volonté politique ferme de faire jaillir la lumière".

"La coalition Yewwi Askan Wi interpelle le Chef de l'État Macky Sall, le ministre des Forces armées et le ministre de l'intérieur; et exige des réponses claires et sans équivoques sur les circonstances réelles de la mort du Sergent Fulbert Sambou. Quant à l'Adjudant-Chef Didier Badji, elle exige des autorités de l'État de mobiliser tous les moyens nécessaires, en particulier ceux de l'armée, pour le retrouver dans les meilleurs délais afin qu'il retrouve sa famille", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.

A l'endroit de l'armée sénégalaise, connue pour son professionnalisme, à son attachement aux valeurs républicaines ainsi qu'à son serment de servir la Nation sénégalaise, la coalition l'invite "à préserver et sauvegarder ce statut pour rester un rempart infranchissable protégeant le peuple sénégalais contre toutes les agressions extérieures et intérieures. L'armée n'est pas une entité extérieure à la société, mais une composante de celle-ci. Ainsi, en dehors des secrets militaires stricto-sensu et des affaires intérieures à l'armée, tout ce qui la touche peut avoir de l'intérêt pour le peuple sénégalais".

Face à la tragédie que vit l'armée et les familles des militaires Sambou et Badji, la coalition ne compte pas se taire.