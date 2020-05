Érythrée: une plainte contre l'UE, complice de «travail forcé»

Les avocats de la Fondation droits de l'homme pour les Erythréens, basée aux Pays-Bas, avaient mis en garde l'Union européenne l'année dernière. Cette fois, face à l'indifférence des institutions de Bruxelles envers leurs arguments, ils sont passés à l'acte. Selon nos informations, une plainte d'une trentaine de pages a été déposée ce mercredi matin auprès du tribunal de grande instance d'Amsterdam. Cette plainte demande deux choses au tribunal : d'abord qu'il déclare le financement européen des chantiers de routes soutenus en Érythrée comme « illégal » ; ensuite, qu'il enjoigne l'Union européenne de le stopper.



Dans leur plainte contre la Commission européenne et son Service d'action extérieure, les avocats Emil Jurjens et Tamilla Abdul-Alyeva s'appuient évidemment sur le droit international, qui sanctionne l'usage du travail forcé. Mais aussi sur les textes de l'UE elle-même, qui s'est engagée à refuser tout soutien à d’éventuelles « violations des droits de l’homme » dans sa coopération internationale. Et ce alors même que, dans son projet d'appui aux chantiers érythréens rendu public en 2018, elle a reconnu, noir sur blanc, que des conscrits du « service national » seraient bien employés sur les chantiers qu'elle finance, à hauteur de 20 millions d'euros en 2019 et de 60 millions d'euros en 2020.



Pour sa défense, l'UE avait répondu par lettre, l'année dernière, à la mise en demeure des plaignants. Pour elle, d'une part l'Érythrée refuse toute « condition » préalable à sa coopération. Et d'autre part, elle fait valoir que ses financements ne sont pas destinés au gouvernement d'Asmara, mais à des sous-traitants, en l'occurrence des sociétés de construction érythréennes chargées de la mise en œuvre des travaux. Et elle assure qu'une « rémunération » est bel et bien versée aux employés.



Les terribles conditions d'emploi des conscrits de l'armée érythréenne

Mais pour prouver sa bonne foi, soulignent les plaignants, elle s'appuie sur la communication du gouvernement érythréen. Les avocats de la Fondation droits de l'homme pour les Erythréens ajoutent enfin que les sous-traitants érythréens sont des sociétés appartenant au parti unique érythréen, le Front populaire pour la démocratie et la justice (FPDJ) ou, tout simplement, au ministère de la Défense.



Or, les terribles conditions d'emploi des conscrits de l'armée érythréenne ont été abondamment documentées par plusieurs enquêtes, journalistiques, universitaires ou d'institutions comme le Bureau international du travail (BIT). Mais aussi par la Rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme en Érythrée et, surtout, la Commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2015, qui les a inscrit sur une liste de « possibles crimes contre l'humanité ».



Les appelés sur « service national » érythréens sont en effet soumis à la vie, la discipline et la hiérarchie militaire. Après avoir été enrôlés avant leur dernière année de lycée, ils sont envoyés pendant 18 mois dans l'académie militaire de Sawa, dans le désert près de la frontière soudanaise, où ils sont soumis à des mauvais traitements, surtout les jeunes filles. Les réfractaires sont enrôlés de force au cours de giffas , ces rafles organisées par l'armée dans les campagnes et dans les villes pour capturer les jeunes qui se seraient soustraits à l'appel obligatoire sous les drapeaux ou qui auraient profité d'une permission pour déserter. Officiellement, il n'existe pas de limite à ce service, maintenant tous les Érythréens entre 18 ans et la cinquantaine à la disposition de l'armée, y compris lorsqu'ils sont nommés à des emplois civils.



Hasard du calendrier : jeudi, le Parlement européen doit également se prononcer sur le sujet. Une résolution est proposée au vote par la députée française Michèle Rivasi (Verts), appelant la Commission européenne à « reporter » tout financement de tels projets, jusqu'à ce qu'une mission d'information du Parlement puisse se rendre en Érythrée. Mission parlementaire dont le principe avait été accepté en novembre, mais qui n'a pas encore eu lieu.