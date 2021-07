Escroquerie : Cheikh Ahmed Tidiane Fall vendeur de voitures accusé d'avoir grugé un de ses clients, à hauteur de 69 millions.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 09 juillet 2021, le prévenu Cheikh Ahmed Tidiane Fall devait vendre une voiture Toyota de marque Land Cruiser à Ngadiel Ka pour un montant de 69 millions.



Domicilié à Sacré-Cœur, Cheikh Ahmed Tidiane Fall a reconnu les faits. Il a fait savoir que la voiture était en dépôt-vente. Entre temps, le fournisseur l'a vendu. C'est ainsi qu'il a proposé de lui chercher une autre voiture.



Il avoue quand même avoir utilisé l'argent, mais précise qu'il lui a remis les 20 millions avec une voiture neuve qui coûte 40 millions. "La voiture appartient à un certain Khadim Guèye, il m'avait demandé de lui vendre la voiture", a déclaré le mis en cause.



Toutefois, à l'enquête préliminaire il avait souligné qu'il y a eu une lenteur dans l'immatriculation de la voiture, c'est parce qu'il y avait un redressement à faire du côté de la douane et il devait verser 12 millions. Les enquêteurs sont allés à la douane pour vérifier, et les soldats de l'économie ont clairement signifié qu'il n'y a jamais eu de redressement.





L'avocat de la partie civile dit qu'il a pardonné. Le procureur a requis 3 mois ferme. Selon Me Diallo de la défense, le mis en cause s'est engagé à payer le reliquat. "Nous sollicitons une application bienveillante de la loi pour qu'il puisse retourner chez lui afin de rembourser l'argent.", a-t-il plaidé.



Le juge a rendu son verdict en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortis de sursis.





































