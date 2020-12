Escroquerie, faux et usage de faux : 2 ans de prison avec sursis au futur candidat à la mairie de Ziguinchor

Le futur candidat à la mairie de Ziguinchor a été édifié sur son sort depuis lundi dernier. Soumaïla Manga puisque c’est de lui qu’il s’agit, a eu la chance de sa vie au prononcé du verdict qui l’oppose à la fille du défunt Lassana Mendés.



Le tribunal n’a pas suivi le réquisitoire du procureur qui avait sollicité une peine de prison ferme de six mois, à l’endroit du prévenu. Chose cocasse, le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.



La défense assurée par Me Omar Gueye avait plaidé la relaxe et subsidiairement la clémence du tribunal. Auparavant, Me Pape Mor Niang, avocat de la partie civile a enfoncé le prévenu en démontant le plan diabolique de Soumaïla Manga.



« Il est parti en Guinée Bissau pour confectionner de faux papiers. A son retour il s’est emparé des biens immobiliers de feu Lassana Mendés, décédé en France depuis le 02 janvier 2013. Alors que le défunt a laissé comme potentiels héritiers, sa fille du nom de Aramata Mendés et son frère et soeur germains Mandou et Maimouna Mendy (…) Durant des années, le prévenu a profité des biens immobiliers des vrais héritiers c’est pourquoi je demande en guise de dommages et intérêts la somme de 50 millions FCFA pour toutes causes de préjudices confondues » a-t-il soutenu à la barre. Au prononcé du verdict, l’avocat de la partie civile a soutenu qu’il va faire appel de la décision.



Pour rappel, Soumaïla Manga est un homme public très populaire au niveau de Ziguinchor, connu pour ses sorties virulentes à l’endroit de l’actuel maire, Abdoulaye Baldé surtout dans les réseaux sociaux.



Poursuivi pour les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, le prévenu était en cavale depuis deux ans mais grâce à la diligence des éléments de la section de recherche, il a été alpagué grâce au traçage de son téléphone portable.

Le Témoin