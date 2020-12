Escroquerie foncière - Pape Diouf Jaxaay disparait avec les 47 millions F Cfa du promoteur immobilier Bara Ndour

M. Bara Ndour est un homme meurtri. Gérant d'une agence immobilière à Dakar, acquise après plusieurs années de privations et durs labeurs, il a du mal à se relever du sale coup que l'ancien responsable de la construction du Plan Jaxaay, Mamadou Diouf, dit Pape Diouf Jaxaay lui a fait. Ce dernier lui a soutiré 47 millions FCfa avant de fondre dans la nature pour un terrain de 2 hectares qu'il n'a jamais reçu.

Las de chercher en vain Mamadou Diouf, qui est devenu injoignable et introuvable à Dakar et environs, M. Ndour a déposé une plainte contre lui. Dans cette plainte nous avons reçu copie, M. Ndour explique qu'il a été approché par le sieur Mamadou Diouf en vue de la réservation d'une parcelle de terrain nu d'une contenance superficielle de 2 hectares sis à Sébikhotane 2 face Arrêt Bus TATA 68 pour son projet d'habitation "Les Cités Jumelles de Sébikhotane".

A cet effet, il a eu à remettre entre les mains du sieur Mamadou Diouf la somme de 47. 730.000 F Cfa pour l'achat du terrain sus mentionné ainsi que les frais de mutations y afférants.

Que cette remise est matérialisée par différents envois d'argent, décharges de Mamadou Diouf et reconnaissance de dette établie au profit du plaignant.

Qu'en retour le mis en cause s'était engagé à dresser les formalités de mutations dans un délai de 3 mois à compter du 08 avril 2017.

Qu'il a remis les papiers de sa maison sise à Yeumbeul villa n° 1399 objet du TF 12938/DP entre autre les mains de Bara Ndour au titre de garantie et de bonne exécution de son engagement.

Que cependant, le sieur Mamadou Diouf ne s'est jamais acquité de cet engagement malgré l'encaissement de la somme de 47. 730. 000 F Cfa des mains de Bara Ndour qui peine à se faire livrer le terrain.

Que de multiples démarches pour ce faire sont demeurées vaines. Que ces agissements et manoeuvres sont constitutifs d'escroquerie au sens de l'article 379 du Code Pénal cause du préjudice au requérant.

C'est au regard de ce qui précède que M. Bara Ndour a déposé une plainte entre les mains du procureur de Pikine contre Mamadou Diouf pour escroquerie et sollicite une application extrêmement rigoureuse de la loi pénale et que ses intérêts soient préservés.

