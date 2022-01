Escroquerie sur des deniers publics et complicité d'escroquerie : Tahirou Sarr vilipendé par trois familles spoliées…

Trois familles résidant à Dakar sont victimes des agissements de Tahirou Sarr. Les victimes, toutes des héritiers, ont fait l'objet, selon leur accusation, d’une escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur du foncier totalement déclaré indisponible pour cause d'utilité publique dans le cadre du projet d'extension du village de Yoff, inscrite le 28 juin 1994, pour une valeur de plus de 7 milliards de francs CFA.

Ousseynou Tall, au nom des familles victimes dénonce cette injustice et compte prendre à témoin l’opinion publique...