Etat d’urgence à l’Ucad : Le couvre-feu change tout !

Les mesures décrétées dans la lutte contre la Covid-19 ont aussi touché l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Les effets de l’état d’urgence assorti du couvre-feu sont nombreux. Dans les différentes facultés, les cours s’arrêtent à 16 h, au lieu de 20 h. Les horaires d’ouverture et de fermeture des restaurants ont aussi été réaménagés par les autorités universitaires.

En fait, avant le couvre-feu, l’heure d’ouverture était prévue à 19 h et la fermeture à 21 h. Maintenant, pour permettre aux étudiants qui habitent aux alentours de l’université de venir manger et de rentrer sans avoir de problèmes, les horaires ont été réaménagés, selon la Rfm. Désormais, l’heure d’ouverture des restaurants est fixée à 18 h 30 mn et la fermeture à 20 h 30 mn.