États-Unis : Trump suspend les raids contre les immigrés dans l'agriculture et l'hôtellerie

L'administration Trump a ordonné à l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) de mettre en pause les opérations d'application de la loi dans les industries essentielles à l'économie américaine. La directive spécifique comprend la suspension de toutes les enquêtes et opérations d' application sur les lieux de travail dans le secteur agricole, y compris l'aquaculture et les usines de conditionnement de la viande, ainsi que les restaurants et les hôtels.





Cette décision a été communiquée par un courriel officiel envoyé jeudi dernier, selon des informations confirmées par des fonctionnaires et rapportées par le New York Times.



Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, a confirmé que les autorités suivraient les instructions du président et qu'elles continueraient à se concentrer sur l'élimination des criminels étrangers les plus dangereux des rues américaines.





Impact économique et politique des raids sur l'immigration



La pause dans les raids reflète les préoccupations du gouvernement quant à l'impact de ces opérations sur des secteurs économiques vitaux.





L'industrie agricole, en particulier dans des États comme la Californie, dépend presque exclusivement de la main-d'œuvre immigrée pour ses activités quotidiennes.



Les manifestations à Los Angeles ont intensifié la pression sur l'administration Trump, qui a reconnu publiquement que les raids affectaient considérablement le secteur agricole. Cette situation pose un dilemme au président, qui cherche à conserver le soutien de circonscriptions clés lors des prochaines élections au Congrès.







Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, M. Trump a mis en œuvre une politique d'immigration d'une sévérité sans précédent. Les membres de son cabinet ont récemment tenu des réunions avec les dirigeants de l'ICE, ordonnant 3 000 arrestations par jour, un mandat qui s'est traduit par une intensification des raids d'immigration dans tout le pays.





Cette escalade dans les opérations d'immigration a généré des tensions entre les objectifs politiques de déportation massive et les besoins économiques des industries qui dépendent fortement des travailleurs immigrés.

Le gouvernement reste déterminé à poursuivre les opérations contre les immigrants considérés comme des criminels, ce qui laisse entendre que les raids pourraient reprendre dans d'autres secteurs ou dans d'autres circonstances.