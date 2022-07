Evasion de Pape Mamadou Seck des " Forces Spéciales " - Que nous cache-t-on ?

Parmi les personnes arrêtées et accusées d’être des membres actifs des " Forces spéciales", un cas intrigue fortement. Il s’agit de Pape Mamadou Seck qui se serait évadé de la prison très bien surveillée de 100m2.

Pape Mamadou a disparu, acquis à la cause de l'opposant Ousmane Sonko", comme par miracle et personne n’a encore retrouvé ses traces. Où sont les agents de l’administration pénitentiaire chargés de le surveiller et d’éviter toute évasion ? Pourquoi jusqu'ici les matons de faction au moment de son "évasion" n'ont pas été sanctionnés? Y-a-t-il eu seulement évasion ou s’est-il passé autre chose que l’on cache aux Sénégalais ?

Des sources anonymes prétendent qu’un individu comme lui, accusé de vouloir saboter les installations de Senelec et de vouloir mettre le feu sur des établissements publics ne peut jouer la fille de l’air aussi facilement sans être repéré dans les heures qui suivent.

Sur la toile, particulièrement sur facebook, certains prétendent d’ailleurs qu’il aurait "été torturé à mort lors de sa détention et que l’administration pénitentiaire ne peut pas avouer cette occurrence". L’on aurait donc "inventé cette évasion pour ne pas avouer qu’il serait mort des suites de sévices graves."

En tout cas, sa famille s’inquiète et doute de la version de l’évasion. Car, le spécialiste des évasions, Baye Modou Fall Boy Djinné s’est évadé plusieurs fois mais, il a été retrouvé à tous les coups. Alors pourquoi ne retrouve-t-on toujours pas Pape Mamadou Seck ? Le mystère s’épaissit.



À moins que...







clounjay@yahoo.fr