Selon Libération, l'actuel percepteur de la ville de Dakar n’oubliera pas de sitôt la journée d’hier. Venu témoigner lors du procès en appel de Khalifa Sall et Cie, Ibrahima Touréa été«coincé»à la fin de l’audience par des sympathisants du maire de Ndakaru. Non seulement il a été insulté comme pas possible mais aussi certains militants de Khaf’ ont commencé à le tabasser. Le gars n’a pas réfléchi à deux reprises puisqu’il a choisi l’option qui s’imposait : faire comme Usain Bolt et...courir.