Ex-détenus de Guantanamo : Des sénateurs américains vilipendent le Sénégal

L’expulsion du Sénégal des ex-prisonniers libyens de Guantanamo, Omar Khalifa Mohammed Ab Bakr et Salem Abdoul Salem Ghereby, n’est pas du goût de certains sénateurs américains. Selon Les Échos, qui donne l’information, un groupe de membres du Congrès américain a saisi le Département d’Etat pour dénoncer une violation par le Sénégal de ses obligations internationales. «Nous sommes troublés que le gouvernement du Sénégal ait transféré ces individus en Libye en violation de ses obligations en vertu du droit international humanitaire», dénoncent-ils dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain, Mike Pompeo. Les Sénateurs, qui s’appuient sur des comptes rendus de presse, soulignent, d'après le journal, que «depuis qu’ils ont été transférés en Libye, ils sont en détention, incapables de contacter leurs familles et n’ont pas été vus publiquement». Les Libyens Omar Khalifa Mohammed Abu Bakr et Salem Abdul Salem Gherebyls étaient arrivés à Dakar en avril 2016 en provenance de la célèbre prison de Guantanamo au bénéfice d'un «asile humanitaire». Ils ont été déportés vers leur pays d'origine le 3 avril dernier. Auteur: Seneweb